Серена и Винус Уильямс сыграют вместе в паре на Уимблдоне

Серена и Винус Уильямс сыграют вместе в паре на Уимблдоне3
- 16.06.2026, 19:14
Американские теннисистки получили wild card на этот турнир «Большого шлема».
Бывшие первые ракетки мира американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили wild card (специальное приглашение) для участие в Уимблдоне в парном разряде. Об этом сообщается на сайте третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
44-летняя Серена Уильямс, обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, на прошлой неделе возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне.
45-летняя Винус Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема», карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт.
При этом пока ни Серены, ни Винус нет в заявке в одиночном разряде Уимблдона. В то же время организаторы оставили одно место wild card пустым и определят его обладательницу позже.
В парном разряде сестры Уильямс также были первыми ракетками мира, на счету обеих по 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.
Среди прочих wild card в основную сетку в одиночном разряде получила главная сенсация недавнего «Ролан Гаррос» — полька Майя Хвалиньская, которая в Париже дошла до финала и проиграла россиянке Мирре Андреевой. В противном случае на Уимблдоне ей бы пришлось играть в квалификации.
Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.