Серена и Винус Уильямс сыграют вместе в паре на Уимблдоне 3 16.06.2026, 19:14

Фото: REUTERS

Американские теннисистки получили wild card на этот турнир «Большого шлема».

Бывшие первые ракетки мира американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили wild card (специальное приглашение) для участие в Уимблдоне в парном разряде. Об этом сообщается на сайте третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

44-летняя Серена Уильямс, обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, на прошлой неделе возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне.

45-летняя Винус Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема», карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт.

При этом пока ни Серены, ни Винус нет в заявке в одиночном разряде Уимблдона. В то же время организаторы оставили одно место wild card пустым и определят его обладательницу позже.

В парном разряде сестры Уильямс также были первыми ракетками мира, на счету обеих по 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.

Среди прочих wild card в основную сетку в одиночном разряде получила главная сенсация недавнего «Ролан Гаррос» — полька Майя Хвалиньская, которая в Париже дошла до финала и проиграла россиянке Мирре Андреевой. В противном случае на Уимблдоне ей бы пришлось играть в квалификации.

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com