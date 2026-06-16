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Серена и Винус Уильямс сыграют вместе в паре на Уимблдоне

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  • 16.06.2026, 19:14
Серена и Винус Уильямс сыграют вместе в паре на Уимблдоне
Фото: REUTERS

Американские теннисистки получили wild card на этот турнир «Большого шлема».

Бывшие первые ракетки мира американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили wild card (специальное приглашение) для участие в Уимблдоне в парном разряде. Об этом сообщается на сайте третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

44-летняя Серена Уильямс, обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, на прошлой неделе возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне.

45-летняя Винус Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема», карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт.

При этом пока ни Серены, ни Винус нет в заявке в одиночном разряде Уимблдона. В то же время организаторы оставили одно место wild card пустым и определят его обладательницу позже.

В парном разряде сестры Уильямс также были первыми ракетками мира, на счету обеих по 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.

Среди прочих wild card в основную сетку в одиночном разряде получила главная сенсация недавнего «Ролан Гаррос» — полька Майя Хвалиньская, которая в Париже дошла до финала и проиграла россиянке Мирре Андреевой. В противном случае на Уимблдоне ей бы пришлось играть в квалификации.

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.

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