Трамп после встречи с Зеленским: Россия должна заключить соглашение

Трамп после встречи с Зеленским: Россия должна заключить соглашение6
- 16.06.2026, 13:45
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Президент США заявил об огромных потерях россиян.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь обращается к большим потерям, которые несут Украина и Россия в войне. Он призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения.
Как передает корреспондент unian.net, об этом Трамп сказал во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани во французском Эвиане.
Глава Белого дома отметил, что у него состоялась «очень хорошая встреча» с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сегодня позже у него будет с ним еще одна встреча. По словам президента США, Украина и Россия продолжают боевые действия и теряют солдат.
«Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат в общей сложности. Подумайте об этом. Это происходит каждый месяц», — подчеркнул Трамп.
По его словам, в среднем потери составляют 25 тысяч человек, преимущественно солдат.
«Это безумие, что там происходит», — сказал Трамп и напомнил, что урегулировал 8 войн.
Также он добавил, что между президентами Украины и России «много неприязни».