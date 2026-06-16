Трамп после встречи с Зеленским: Россия должна заключить соглашение 6 16.06.2026, 13:45

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США заявил об огромных потерях россиян.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь обращается к большим потерям, которые несут Украина и Россия в войне. Он призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения.

Как передает корреспондент unian.net, об этом Трамп сказал во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани во французском Эвиане.

Глава Белого дома отметил, что у него состоялась «очень хорошая встреча» с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сегодня позже у него будет с ним еще одна встреча. По словам президента США, Украина и Россия продолжают боевые действия и теряют солдат.

«Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат в общей сложности. Подумайте об этом. Это происходит каждый месяц», — подчеркнул Трамп.

По его словам, в среднем потери составляют 25 тысяч человек, преимущественно солдат.

«Это безумие, что там происходит», — сказал Трамп и напомнил, что урегулировал 8 войн.

Также он добавил, что между президентами Украины и России «много неприязни».

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