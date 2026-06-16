Археологи сделали поразительное открытие у загадочного библейского поселения 16.06.2026, 14:19

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Находка может рассказать о жизни людей более 3000 лет назад.

Археологи обнаружили три крупных сосуда для хранения, которые пролежали под землей тысячи лет неподалеку от древнего города Шило - одного из самых известных мест библейской истории.

Находка может помочь ученым лучше понять жизнь людей, населявших этот регион более 3000 лет назад, пишет Daily Galaxy. Как сообщили ученые, сосуды были найдены во время раскопок на территории Тель-Шило. Именно здесь, согласно библейской традиции, находился религиозный центр древних израильтян и располагалась Скиния – переносное святилище, упоминаемое в Танахе.

Отмечается, что ученые обнаружили сосуды в слоях, относящихся к среднему бронзовому веку. Они находились под остатками более поздних эпох – позднего бронзового и железного веков.

Особое внимание археологов привлекла сохранность артефактов. Несмотря на то, что они пролежали под землей тысячи лет, сосуды сохранились практически идеально.

Руководитель раскопок Скотт Стриплинг отметил, что исследователи целенаправленно изучали самые ранние слои поселения, чтобы лучше понять историю древнего Шило.

Что хранили в древних сосудах

По предварительной версии ученых, сосуды могли использоваться для хранения сельскохозяйственной продукции. Среди возможных вариантов были названы виноград, вино, оливковое масло и другие продукты.

фото: dailygalaxy.com

Точное назначение артефактов пока остается неизвестным. Для получения ответов специалисты проведут лабораторные исследования остатков веществ, которые могли сохраниться внутри сосудов.

Археологи рассчитывают определить не только возраст находки, но и выяснить, чем занимались жители древнего поселения.

Издание акцентировало, что особый интерес к открытию проявили ученые, которые исследуют древних сортов винограда. В частности, исследованиями в этой области известен Шиви Дрори, который работает над восстановлением древних виноградных культур с помощью генетического анализа археологических находок.

Ранее в этом районе археологи уже находили тысячи костей животных, керамические изделия, а также золотые и серебряные подношения, что подтверждает важную роль Шило в истории древнего Ближнего Востока.

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