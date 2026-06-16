Белорус изобрел необычный окучиватель картофеля из велосипеда

Белорус изобрел необычный окучиватель картофеля из велосипеда6
- 16.06.2026, 14:02
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Сельчанин нашел способ быстрее работать на огороде.
Чудо-агрегат соорудил себе мужчина после просмотра тиктока. Шесть лет назад он продал коня, а теперь придумал, как эффективно заменить его: сделал окучиватель картофеля из велосипеда.
Для хозяйства сельчанин смастерил себе из велосипеда чудо-окучиватель. Приварил сошку, руль, а спереди колесо — и пошла работа, пишет «Минская правда».
— За день можно пройти гектар, не то что мотыгой махать. Увидел такое в тиктоке — и себе сварил. Удобно, быстро, спину не гнуть — вот этот помощник ее бережет, — говорит хозяин.
Сельчанин продал коня и сделал окучиватель из велосипеда – пользователи оценили - 15.06.2026
В TikTok появился ролик с чудо-агрегатом, который соорудил себе мужчина после просмотра этой же соцсети. Шесть лет назад он продал коня, а теперь