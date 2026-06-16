В Польше по делу об убийстве Семена Скрепецкого задержали двух белорусов 16.06.2026, 14:47

1,724

Их причастность к преступлению пока не подтверждена.

Польская прокуратура сообщила о задержании двух белорусов, 33 и 37 лет. Их участие в убийстве пока не подтверждено, они проходят по делу как свидетели.

Прокуратура города Бяла-Подляска озвучила официальные детали расследования убийства 44‑летнего российского художника-карикатуриста Семена Скрапецкого.

Нападение произошло в понедельник, 15 июня, около 9:45 утра на парковке и тротуаре возле дома художника по улице Королевы Ядвиги.

Убийца сделал три контрольных выстрела

Убийца действовал с особой жестокостью: сначала он дважды выстрелил в Скрапецкого из пистолета сзади, а когда тот упал на землю, подошел вплотную и сделал еще три контрольных выстрела, после чего скрылся.

Художник умер на месте.

Эксперты насчитали на его теле семь огнестрельных ран в области головы, груди и спины. На месте преступления нашли пять гильз и пулю калибра 9 мм.

Сразу после убийства в городе объявили полный сбор полиции и план перехвата.

В результате возле здания Консульства Республики Беларусь в Бяла-Подляске полицейские задержали двух граждан Беларуси в возрасте 33 и 37 лет. Их причастность к убийству пока не доказана.

Прокуратура пока воздерживается от озвучивания конкретных версий убийства, ссылаясь на тайну следствия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com