Главного редактора «Еврорадио» внесли в базу украинского «Миротворца» 16.06.2026, 15:29

Евгений Казарцев

Фото: nashaniva.com

За работу на российских пропагандистов.

Главный редактор «Еврорадио» Евгений Казарцев внесен в базу сайта «Миротворец» проекта по исследованию преступлений против национальной безопасности Украины, мира, гуманности и международного права.

Журналиста обвиняют в участии в актах агрессии против Украины, распространении российской пропаганды и манипулировании общественно значимой информацией в интересах Кремля.

С 2015 по 2020 Казарцев работал на российском государственном ресурсе «Спутник». По данным «Миротворца», он выпускал тексты, дискредитирующие белорусских добровольцев в зоне АТО. Кроме того Казарцев отрицал наличие политзаключенных в Беларуси и фальсификации на выборах.

Попадание в базу «Миротворца» часто становится основанием для запрета на въезд в Украину или страны ЕС.

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