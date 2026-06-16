Главного редактора «Еврорадио» внесли в базу украинского «Миротворца»
- 16.06.2026, 15:29
За работу на российских пропагандистов.
Главный редактор «Еврорадио» Евгений Казарцев внесен в базу сайта «Миротворец» проекта по исследованию преступлений против национальной безопасности Украины, мира, гуманности и международного права.
Журналиста обвиняют в участии в актах агрессии против Украины, распространении российской пропаганды и манипулировании общественно значимой информацией в интересах Кремля.
С 2015 по 2020 Казарцев работал на российском государственном ресурсе «Спутник». По данным «Миротворца», он выпускал тексты, дискредитирующие белорусских добровольцев в зоне АТО. Кроме того Казарцев отрицал наличие политзаключенных в Беларуси и фальсификации на выборах.
Попадание в базу «Миротворца» часто становится основанием для запрета на въезд в Украину или страны ЕС.