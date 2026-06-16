Зеленский намекнул на «сложную зиму» в России

Зеленский намекнул на «сложную зиму» в России5
- 16.06.2026, 15:57
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Президент Украины настаивает на встрече до наступления зимы.
Переговоры с главой Кремля Путиным должны состояться ещё до начала зимы. По его словам, это важно как для Украины, так и для России.
Во время общения с журналистами, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры следует организовать еще до наступления холодов.
По словам Зеленского, Украина не хочет снова переживать те трудности, которые принесла прошлая зима.
В то же время он подчеркнул, что предстоящий зимний период не будет легким и для России.
- Это была ужасная зима для нас. И, но вы должны понять, что мы не хотим пережить такую же зиму. Конечно. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Итак, мое предложение. Я думаю, что мое предложение касается диалога, - сказал украинский президент.