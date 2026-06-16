Литва требует новых санкций против режима Лукашенко 16.06.2026, 16:38

Гитанас Науседа заявил о гибридных атаках с белорусской территории.

Литва хочет ужесточения санкций против Беларуси и России на фоне продолжающейся войны в Украине. Об этом во время ежегодного обращения к парламенту заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает пресс-служба литовского лидера.

Науседа отметил, что авторитарные режимы становятся все более дерзкими «со всеми вытекающими отсюда последствиями», а Литва живет опасно близко к войне и не знает, окажется ли сама «мишенью враждебных сил, стремящихся проверить единство и целенаправленность НАТО». Он подчеркнул, что продолжается «нелегальная миграция, направленная против Литвы», все еще летят «воздушные шары контрабандистов».

«Наша страна также не намерена проявлять самоуспокоение, когда напрямую затрагиваются интересы национальной безопасности. Решительно осуждая агрессивную войну России против Украины, а также гибридные атаки на Литву с территории Беларуси, мы твердо поддерживаем международные санкции против этих стран и выступаем за их ужесточение», — заявил президент Литвы.

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