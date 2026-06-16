Великобритания назначила нового временного поверенного в Беларуси 16.06.2026, 17:12

Уильям Лонгхерст сменил на этом посту Дэвида Уорда.

Новым временным поверенным в делах Великобритании в Минске назначили Уильяма Лонгхерста. Он сменил на этом посту Дэвида Уорда, сообщает Министерство иностранных дел страны.

Уильям Джесси Лонгхерст — дипломат с более чем тридцатилетним стажем работы.

Он начал дипломатическую карьеру в 1990 году, присоединившись к Министерству иностранных дел и по делам Содружества Великобритании. Сначала работал помощником сотрудника отдела экономических отношений.

В 1992—1995 годах служил в посольстве Великобритании в Сеуле: был третьим секретарем по экономическим вопросам, а затем — вторым секретарем по политическим вопросам и информации. В 1995—1998 годах работал первым секретарем по коммерческим вопросам в британском посольстве в Токио.

В 1998—2001 годах возглавлял отдел экспорта в Японию в Министерстве торговли и промышленности Великобритании. С 2001 по 2006 год занимал должность первого секретаря в Постоянном представительстве Великобритании при ООН в Нью-Йорке, где отвечал за финансовые вопросы и реформу управления.

В 2006—2007 годах проходил полный курс изучения сербского языка, после чего в 2007—2011 годах был заместителем главы дипломатической миссии и генеральным консулом Великобритании в Белграде.

В 2011—2013 годах занимал должность заместителя главы департамента АСЕАН в Министерстве иностранных дел. В 2014—2018 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Королевстве Камбоджа.

В 2018 году возглавлял направление Global Britain Task Force (Рабочая группа «Глобальная Британия») в британском МИД. В 2019 году проходил интенсивную языковую подготовку по немецкому языку, после чего в 2019—2024 годах занимал должность заместителя главы миссии и генерального консула Великобритании в Швейцарии и Лихтенштейне.

В 2024—2026 годах проходил полную языковую подготовку по русскому языку в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.

Профессиональная деятельность Уильяма Лонгхерста, таким образом, до сих пор охватывала дипломатию, международные отношения, экономическое сотрудничество, работу в международных организациях, а также регионы Восточной и Юго-Восточной Азии и Европы.

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