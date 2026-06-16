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Появились фото разбитого моста в оккупированном Новоазовске

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  • 16.06.2026, 17:40
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Появились фото разбитого моста в оккупированном Новоазовске
Фото: «Досье Шпиона»

По нему россияне перебрасывали технику, топливо и боеприпасы.

В временно оккупированном Новоазовске Донецкой области был поврежден мост через реку Грузкий Еланчик, который играет важную роль в российской военной логистике. В сети появились фотографии последствий атаки, на которых видны значительные разрушения переправы.

В настоящее время движение по мосту существенно ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона».

Мост расположен на трассе, соединяющей Россию с оккупированными территориями юга и востока Украины через Азовское побережье. Именно по этой дороге оккупационные войска осуществляют перевозку техники, топлива, боеприпасов и личного состава.

Во время ночной атаки были повреждены также грузовики, находившиеся на переправе. После этого одна из полос движения стала непригодной для полноценной эксплуатации, что затруднило транспортное сообщение на этом участке.

Во время ночной атаки были повреждены также грузовики, находившиеся на переправе. После этого одна из полос движения стала непригодной для полноценной эксплуатации, что затруднило транспортное сообщение на этом участке.

Новоазовск расположен недалеко от российской границы и является одним из ключевых узлов логистической цепочки, соединяющей Ростовскую область РФ с оккупированными территориями Донецкой области, Запорожской области и Крыма.

В результате даже частичное повреждение таких объектов вынуждает российское командование пересматривать маршруты снабжения и использовать более длинные пути для доставки ресурсов.

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