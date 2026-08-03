Ferrari видит будущее в биотопливе 3.08.2026, 14:53

Фото: Ferrari

Компания поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Ferrari ищет способ сохранить двигатели внутреннего сгорания в эпоху ужесточающихся экологических норм. Итальянская компания рассматривает углеродно-нейтральное топливо как один из вариантов снижения выбросов без полного отказа от традиционных моторов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Производитель из Маранелло уже развивает электрическую и гибридную линейку. В нее входят подключаемые гибриды 296 GTB, 296 GTS и 849 Testarossa, а также гибридный гиперкар F80. Однако Ferrari считает, что будущее может включать не только электромобили, но и усовершенствованные бензиновые технологии.

Глава Ferrari Бенедетто Винья заявил, что компания активно тестирует биотопливо. «Мы относим биотопливо к категории углеродно-нейтральных видов топлива. Оно хорошо работает с нашими двигателями. Мы уже испытали разные варианты, и мотор показывает отличные результаты», — приводит его слова издание.

При этом такое топливо не делает автомобили полностью безвредными для окружающей среды. Его идея заключается в том, что выбросы при сгорании компенсируются особенностями производства топлива.

Ferrari поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Помимо развития гибридов, компания готовит второй полностью электрический автомобиль, который поможет снизить средние выбросы и избежать штрафов в некоторых регионах.

«Ничего не меняется», — подчеркнул Винья, говоря о работе двигателей на новых видах топлива. В Ferrari пока не называют сроки появления серийных моделей с биотопливными моторами, но компания рассчитывает внедрить технологию до конца десятилетия.

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