«Это что у нас с ценами происходит в магазине?» 3 16.06.2026, 17:24

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Денег не хватает на самое необходимое.

Все большее количество наших соотечественников жалуется на низкие зарплаты и рост цен. Пользовательница Threads под ником yuliyaan_life рассказала о том, какие покупки может себе позволить.

«Белорусы! Это что у нас с ценами происходит в магазине? – пишет она. - На карте уже 0 рублей, детские будут через неделю. Давно перестала заказывать в Wildberries и Ozon. На себя трачу только на ногти и дешевые вещи из секонд-хенда».

Другие пользователи поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Цены за последние 3 года выросли в 2-3 раза. Вот что случилось.

— Согласна! Поэтому в последнее время я немного снимаю наличку и всякую хрень еще пять раз подумаю - купить или нет, а картой машу по терминалам - только в путь.

— На бензин цены гляньте и в доллары переведите, каждую неделю рост.

— Поэтому как только приходят деньги, я снимаю наличку. Так виднее куда деньги уходят. И уже рационально можно их распределить. 100 раз подумаю, а нужно ли мне эта вкусняшка, например, или нет. Что уж сказать, жизнь такая пришла.

— Да, денег не хватает на самое необходимое.

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