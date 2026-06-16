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В Полоцком районе корова застряла головой в тракторном ковше

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  • 16.06.2026, 18:17
В Полоцком районе корова застряла головой в тракторном ковше
Иллюстрационное фото: МЧС

На место прибыли сотрудники МЧС.

Спасатели МЧС помогли освободить корову, которая попала в опасную ситуацию на частном подворье в деревне Островщина Полоцкого района.

Животное застряло головой в отверстии ковша трактора и не могло самостоятельно выбраться. На место прибыли сотрудники МЧС и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали конструкцию ковша.

После этого корову осторожно освободили, и она не получила серьезных повреждений.

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