В Полоцком районе корова застряла головой в тракторном ковше 1 16.06.2026, 18:17

Иллюстрационное фото: МЧС

На место прибыли сотрудники МЧС.

Спасатели МЧС помогли освободить корову, которая попала в опасную ситуацию на частном подворье в деревне Островщина Полоцкого района.

Животное застряло головой в отверстии ковша трактора и не могло самостоятельно выбраться. На место прибыли сотрудники МЧС и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали конструкцию ковша.

После этого корову осторожно освободили, и она не получила серьезных повреждений.

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