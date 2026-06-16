ФБР заявило о предотвращении атаки дронов на Белый Дом в день рождения Трампа 2 16.06.2026, 19:10

Фото: Getty Images

Были задержаны несколько человек.

ФБР предотвратило атаку с использованием дронов-камикадзе 14 июня 2026 года на Белый дом в Вашингтоне в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. По словам директора ФБР Кэша Пателя, в рамках операции были задержаны несколько человек, а планирование нападения было остановлено в самом начале. «Благодаря оперативным действиям ФБР, наших партнеров и Министерства юстиции в рамках межведомственной операции несколько человек находятся под стражей», — заявил Патель в соцсети X. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал произошедшее скоординированным террористическим заговором.

По данным Fox News, в деле фигурируют как минимум пять задержанных, а также до 23 человек, которые участвовали в переписке в мессенджере Signal. Целью злоумышленников, как считают следователи, был турнир UFC Freedom 250, на котором присутствовали Трамп с женой Меланией, члены его семьи, высокопоставленные чиновники и знаменитости — глава UFC Дана Уайт, владелец Meta Марк Цукерберг, музыкант Кид Рок, боксер Тайсон Фьюри и другие.

Следствие предполагает, что план включал использование беспилотников со взрывчаткой для атак на здания рядом с мероприятием у Белого дома. По версии правоохранителей, планировалось вызвать панику и направить людей в определенную зону, где их могла ждать группа стрелков. Затем могла последовать вторая волна атаки на Белый дом. По данным источников Fox News, один из подозреваемых заявил следователям, что целью нападения были капиталистические элиты, миллиардеры и политики, получавшие пожертвования от израильской лоббистской организации AIPAC. По данным источников, расследование продолжается.

Турнир UFC Freedom 250 прошел без инцидентов и стал первым в истории профессиональным соревнованием по смешанным единоборствам у Белого дома. На мероприятии присутствовали около 4,3 тыс. гостей, еще до 85 тыс. человек наблюдали за происходящим за периметром.

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