Квантовый компьютер Origin Wukong выполнил более 1 миллиона задач 16.06.2026, 20:02

Фото: Courtesy of the Anhui Quantum Computing Engineering Research Center

Китайское чудо.

Китайский серийный сверхпроводящий квантовый компьютер Origin Wukong успешно выполнил более миллиона вычислительных задач.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Об этом достижении сообщили Аньхойская провинциальная ключевая лаборатория по производству чипов для квантовых вычислений и Аньхойский научно-исследовательский центр квантовых вычислений в городе Хэфэй.

Origin Wukong работает на сверхпроводящих кубитах более двух лет. За это время система получила 49 миллионов запросов от пользователей из 192 стран мира.

Кроме того, компьютер продемонстрировал работу системы постквантовой криптографии (PQC) — такая защита необходима для квантовых машин.

Появление квантовых компьютеров вызывает беспокойство из-за их влияния на системы шифрования, ведь такие машины способны быстро решать задачи, на которые у самых мощных суперкомпьютеров ушли бы десятилетия.

Американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) ранее оценил, что квантовые компьютеры способны разрушить существующие криптографические системы в течение ближайших 5−10 лет. Агентство национальной безопасности США призвало федеральные ведомства как можно скорее перейти на постквантовую криптографию.

Между тем Китай разрабатывает собственные национальные стандарты постквантовой криптографии. Утвердить их планируют в течение ближайших трех лет.

В 2024 году в Origin Wukong интегрировали Origin Rock — первый в Китае программный криптографический модуль постквантовой защиты, который должен противостоять атакам как квантовых, так и классических компьютеров. По словам разработчиков, это ранняя версия модели «копьё и щит», сочетающая мощные вычисления с оборонительными средствами безопасности. Такой фреймворк Китай уже внедрил и на других предприятиях, и в государственных учреждениях страны.

Как отметили исследователи проекта в комментарии для Global Times, компьютер Origin Wukong будет способствовать развитию масштабируемых программируемых вычислений — одного из направлений, которые китайское правительство планирует развивать наряду с ИИ, интерфейсами «мозг — компьютер» и технологиями 6G.

«Я лично считаю, что предстоящий период от трех до пяти лет потенциально станет временем взрывного роста для развития индустрии постквантовой криптографии», — сказал Ван Сяоюнь, профессор Института перспективных исследований Университета Циньхуа.

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