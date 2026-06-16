«Не смогли объяснить причину» 1 16.06.2026, 20:10

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Фото: Delfi

Белоруске отказали в обмене 50 евро.

Минчанка Наталья обратилась в отделение «Альфа-Банка» на Логойском тракте, 10, чтобы обменять банкноту номиналом 50 евро. После проверки кассир отказалась принимать купюру, сославшись на перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте. Однако, по словам Натальи, в ходе разговора сотрудники называли разные пункты инструкции и так и не смогли понятно объяснить, по какому именно признаку банкнота не подходит для обмена. Подробности рассказывает MyFin.

Наталья рассказала, что попросила кассира уточнить, какой именно пункт инструкции стал основанием для отказа. Сначала ей назвали пункт 1.5, затем пункт 4.

Фото: MyFin.by

Пункт 1.5 касается визуально видимых изображений или надписей на банкноте. Согласно этому пункту, таких элементов должно быть не более трех, каждый размером не больше квадрата 10 на 10 мм. При этом одно изображение или надпись может быть крупнее, но не больше квадрата 20 на 20 мм.

Пункт 4 уже относится к банкнотам, подлинность которых вызывает сомнение или которые имеют явные признаки подделки. Такие банкноты, согласно инструкции, клиенту не возвращаются и подлежат изъятию в соответствии с законодательством.

По словам Натальи, объяснения кассира не совпадали с тем, что она видела в инструкции. Она попросила направить ее к другому сотруднику или пригласить руководство.

Другой кассир, как утверждает клиентка, сослался уже на пункт 1.6 инструкции. Он касается пятен на банкноте: допускается не более одного визуально видимого пятна размером до 10 на 10 мм и не более трех пятен размером до 5 на 5 мм каждое. Также сотрудник предложил возможный вариант решения — обратиться в другой банк и сдать купюру по инкассо, с комиссией и экспертизой.

По итогу, клиентке так и не стало ясно, какой конкретно дефект был обнаружен на банкноте.

Ответ банка

Журналисты направили запрос с фотографией банкноты в «Альфа-Банк» и попросили пояснить, по каким признакам банкнота могла быть не принята и предусмотрена ли возможность альтернативного решения, например приема банкноты на инкассо.

«При анализе фотографии данной банкноты можно отметить наличие более пяти надрывов и/или надрезов, в том числе заклеенных прозрачной липкой лентой, что подпадает под п. 2.1 Перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте, утвержденного решением Правления банка и являющегося приложением к Инструкции об организации кассовой работы. Стоит отметить, что клиент в любой момент может ознакомиться с ним самостоятельно на информационном стенде возле касс, осуществляющих операции с иностранной валютой.

Также у обоих кассиров вызвала сомнения структура бумаги банкноты. По всей поверхности купюра имела пятна, которые привели к нарушению структуры, из-за чего она стала хрупкой, что в соответствии с п. 3.2 Перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте не позволило принять ее даже для замены с комиссией.

Проверить по фотографии, насколько обоснованным было данное решение, затруднительно, однако в любом случае окончательное решение о возможности приема банкноты принимает исключительно кассир непосредственно во время обслуживания клиента.

Учитывая совокупность выявленных кассирами повреждений банкноты, включая нарушения целостности бумаги, прием этой банкноты в нашем банке оказался невозможен, поэтому клиенту было рекомендовано обратиться в другие банки, принимающие неплатежные банкноты на инкассо с последующим проведением экспертизы», — сообщили в банке.

Как и где обменять поврежденные иностранные купюры?

Поврежденные или ветхие иностранные банкноты принимают далеко не все банки. Чаще всего речь идет только о долларах США, евро и российских рублях. С другими валютами вариантов меньше: например, польские злотые, швейцарские франки и фунты стерлингов сегодня можно обменять на белорусские рубли в БСБ Банке. Комиссия составит 10% от суммы, но не менее 50 рублей.

В среднем за обмен поврежденной иностранной валюты банки берут от 3 до 10%. При этом условия могут отличаться. Например, банк РРБ работает только с купюрами 100 долларов, а также банкнотами 50 и 100 евро. В Паритетбанке такие операции проводят только через головной офис в Минске.

Если нужно не сдать купюру на инкассо, а заменить ее на такую же валюту в хорошем состоянии, можно обратиться в Беларусбанк или Белгазпромбанк. Но это возможно только при наличии нужного номинала в кассе. Комиссия в Беларусбанке составляет 3% от суммы, но не менее 5 рублей, в Белгазпромбанке — 9%, но не менее 3 рублей.

Инкассо доступно в Белагропромбанке, Беларусбанке и Белинвестбанке. Комиссия начинается от 3%, а ждать результата обычно приходится не меньше месяца. Перед обращением лучше заранее уточнить требования конкретного банка: у каждого они свои.

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