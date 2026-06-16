Зубры в Беловежской пуще отбили теленка от стаи волков

Зубры в Беловежской пуще отбили теленка от стаи волков1
- 16.06.2026, 20:30
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Видеофакт.
Ученые Польской академии наук впервые сняли на видео, как стая волков охотится на стадо зубров (или европейских бизонов) в Беловежской пуще.
Об этом сообщает IFLScience.
Согласно тексту исследования, стычку сняли скрытыми камерами 15 сентября 2025 года в Беловежской пуще — древнем лесу на границе Польши и Беларуси.
«Насколько нам известно, мы представляем первое видеозафиксированное доказательство нападения волков на стадо зубров в Беловежской пуще, сосредоточенного на новорожденном теленке», — пишут авторы исследования Польской академии наук.
Охота началась в 7:25 утра после рассвета. Стая из семи волков нацелилась на стадо из 11 зубров, среди которых были пять взрослых самок, два взрослых самца, один молодой самец и трое детенышей, в том числе новорожденный детеныш.
Хищники выбрали самого молодого и уязвимого члена стада. Зубры сомкнули ряды вокруг теленка и отогнали волков. Но когда три самки отстали, чтобы преследовать стаю, они оставили новорожденного без защиты.
Волки воспользовались моментом, схватили теленка за шею и попытались утащить его, однако две взрослые самки бросились навстречу и отбили теленка. Он убежал, но хищники догнали его во второй раз. Тогда два зубра двинулись на стаю с опущенными рогами, а остальное стадо сомкнулось вокруг теленка и образовало живую стену. К 7:47 утра волки постепенно завершили нападение.
«Хотя на видео не было показано непосредственное убийство, наши наблюдения продемонстрировали, что европейский зубр на самом деле является потенциальной добычей для волков», — добавляют исследователи.
Европейский зубр был полностью истреблен в дикой природе к 1919 году, а его реинтродукция в Беловежскую пущу состоялась в 1952 году.
Если нападения в пуще станут частым явлением, сохранение восстановленного вида может оказаться сложнее, чем считалось ранее. Хотя это может быть естественным механизмом поддержания баланса популяции зубров в их новой экосистеме.