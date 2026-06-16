закрыть
16 июня 2026, вторник, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Изменены границы более 30 населенных пунктов Беларуси

  • 16.06.2026, 21:29
Изменены границы более 30 населенных пунктов Беларуси

Рубежи пересмотрели в двух областях.

В Беларуси пересмотрели рубежи 33 населенных пунктов. Затронуло это по одному району Гомельской и Гродненской областей.

В списках в основном деревни, но также есть два поселка и четыре агрогородка.

Соответствующие решения местных райисполкомов опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в Ветковском районе на Гомельщине изменения коснулись восьми населенных пунктов:

деревень Антоновка, Казацкие Болсуны, Победа, агрогородка Великие Немки, поселков Дринполье и Новое Залядье в Великонемковском сельсовете

агрогородков Присна и Шерстин в Приснянском сельсовете.

В Свислочском районе Гродненской области изменили границы сразу 25 населенных пунктов. В список попали:

деревни Новоселки и Пуцки в Вердомичском сельсовете

агрогородок Гринки, деревни Гаркавщина, Глушки, Рыболы, Стоки и Ятвеск в Незбодичском сельсовете

деревни Студеники, Шуричи в Новодворском сельсовете

деревни Гончары и Дудичи в Свислочском сельсовете

деревни Герутево, Гурчины, Дешковцы Старые, Лидяны, Кабуки, Коревичи, Кулевичи, Мотоши, Сидорки, Сокольники в Порозовском сельсовете

деревни Миничи, Савани и Рудня в Хоневичском сельсовете.

Правовые акты, которыми предусмотрены эти изменения, вступают в силу сразу после официального опубликования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер