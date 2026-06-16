Изменены границы более 30 населенных пунктов Беларуси
- 16.06.2026, 21:29
Рубежи пересмотрели в двух областях.
В Беларуси пересмотрели рубежи 33 населенных пунктов. Затронуло это по одному району Гомельской и Гродненской областей.
В списках в основном деревни, но также есть два поселка и четыре агрогородка.
Соответствующие решения местных райисполкомов опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
Так, в Ветковском районе на Гомельщине изменения коснулись восьми населенных пунктов:
деревень Антоновка, Казацкие Болсуны, Победа, агрогородка Великие Немки, поселков Дринполье и Новое Залядье в Великонемковском сельсовете
агрогородков Присна и Шерстин в Приснянском сельсовете.
В Свислочском районе Гродненской области изменили границы сразу 25 населенных пунктов. В список попали:
деревни Новоселки и Пуцки в Вердомичском сельсовете
агрогородок Гринки, деревни Гаркавщина, Глушки, Рыболы, Стоки и Ятвеск в Незбодичском сельсовете
деревни Студеники, Шуричи в Новодворском сельсовете
деревни Гончары и Дудичи в Свислочском сельсовете
деревни Герутево, Гурчины, Дешковцы Старые, Лидяны, Кабуки, Коревичи, Кулевичи, Мотоши, Сидорки, Сокольники в Порозовском сельсовете
деревни Миничи, Савани и Рудня в Хоневичском сельсовете.
Правовые акты, которыми предусмотрены эти изменения, вступают в силу сразу после официального опубликования.