Изменены границы более 30 населенных пунктов Беларуси 16.06.2026, 21:29

Рубежи пересмотрели в двух областях.

В Беларуси пересмотрели рубежи 33 населенных пунктов. Затронуло это по одному району Гомельской и Гродненской областей.

В списках в основном деревни, но также есть два поселка и четыре агрогородка.

Соответствующие решения местных райисполкомов опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в Ветковском районе на Гомельщине изменения коснулись восьми населенных пунктов:

деревень Антоновка, Казацкие Болсуны, Победа, агрогородка Великие Немки, поселков Дринполье и Новое Залядье в Великонемковском сельсовете

агрогородков Присна и Шерстин в Приснянском сельсовете.

В Свислочском районе Гродненской области изменили границы сразу 25 населенных пунктов. В список попали:

деревни Новоселки и Пуцки в Вердомичском сельсовете

агрогородок Гринки, деревни Гаркавщина, Глушки, Рыболы, Стоки и Ятвеск в Незбодичском сельсовете

деревни Студеники, Шуричи в Новодворском сельсовете

деревни Гончары и Дудичи в Свислочском сельсовете

деревни Герутево, Гурчины, Дешковцы Старые, Лидяны, Кабуки, Коревичи, Кулевичи, Мотоши, Сидорки, Сокольники в Порозовском сельсовете

деревни Миничи, Савани и Рудня в Хоневичском сельсовете.

Правовые акты, которыми предусмотрены эти изменения, вступают в силу сразу после официального опубликования.

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