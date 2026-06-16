Bloomberg: Трамп перестал верить в победу России на поле боя 8 16.06.2026, 22:38

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США пересмотрел свою оценку войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою оценку войны в Украине: как рассказали источники Bloomberg, теперь в его окружении и среди лидеров G7 сформировалось общее мнение, что Россия не сможет добиться победы на поле боя. Это заметный разворот по сравнению с позицией Трампа после встречи с Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года, когда он считал, что у Украины «нет козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Сейчас, как сообщил один из представителей G7 на условиях анонимности, США и европейские союзники сходятся во мнении, что позиции Киева усиливаются.

Этот сдвиг стал очевиден на саммите «Большой семёрки» во французском Эвиане, где президент Эммануэль Макрон организовал короткие переговоры Трампа и Зеленского, сообщил собеседник агентства. По его словам, во время беседы Зеленский показал Трампу фотографии поврежденного российским ударом Успенского собора в Киеве, что произвело впечатление на Трампа.

«России следует заключить сделку, — заявил Трамп во время встречи с эмиром Катара. — Всё это просто смешно. Так что да, я сделаю всё, что в моих силах». В его словах не прозвучало прежних требований к Зеленскому о капитуляции. Кроме того, как указывает Bloomberg, в разговоре с лидером ОАЭ Трамп отметил, что открыт к усилению санкций против Москвы, особенно на фоне завершения войны с Ираном. «Мы сможем это сделать, потому что нефть теперь поступает», — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Times Radio связал изменение риторики с ухудшением состояния российской экономики. «Российская экономика сильно пострадала, и это создало другую атмосферу в Москве», — пояснил Стармер. Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, заявил на встрече с Зеленским: «Ситуация в этой войне меняется, и это часть того, что мы только что обсуждали. Сегодня мы видим единство в G7».

По информации Bloomberg, Макрон пригласил Зеленского остаться в Эвиане до завершения саммита, чтобы тот мог провести больше встреч и продолжить диалог с Трампом.

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