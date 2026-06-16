Индекс Мосбиржи свалился на «дно» 16.06.2026, 23:34

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Рынок перешел к обвалу после угрозы Трампа ввести новые санкции.

Угроза Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти, снятые на время войны в Иране, уронила российский рынок акций на новые минимумы, передает The Moscow Times.

Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,05% — вторым по масштабам в этом году — и в ходе сессии опускался до 2475 пункта, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года.

«Рынок, открывшись незначительным ростом, во второй половине дня не смог его удержать и перешёл к обвалу. <…> На проходящем во Франции саммите G7 президент США Трамп ужесточил риторику в отношении России и допустил отмену исключений из санкций против крупнейших российских нефтяных компаний России», — отмечает аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

Впервые почти за 8 месяцев индекс Мосбиржи закончил день ниже отметки 2500 пунктов. А «гонку вниз» возглавили акции нефтяных компаний. Бумаги «Роснефти» обвалились на 5,5%, «Лукойла» — на 5,3%, «Сургунефтегаза» — на 3,1%. На 3,3% подешевела «Газпром нефть», которая после налета БПЛА была вынуждена остановить Московский НПЗ. На 7,2% рухнули акции «Татнефти», у которой из-за дронов встал крупнейший НПЗ «Танеко».

«Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива», — отмечает Мильчакова: на ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня.

Возобновление санкций Трампа, которые ударили по «Роснефти» и «Лукойлу», основным поставщикам российских баррелей в Индию, приведет к сокращению доходов России, пишут аналитики «Вектор Капитала». «Как и раньше, ограничения будут направлены на рост стоимости логистики», — полагают они: это приведет к росту скидок на российскую нефть, которые в начале года достигали $30 за баррель.

С начала года российский фондовый рынок потерял 3 триллиона рублей капитализации, относительно довоенных уровней — 13 триллионов капитализации, а относительно размера экономики суммарная стоимость всех акций близка к самым низким уровням как минимум за 26 лет — 20% ВВП, оценивает экономист Виктор Тунев.

«Поводов для перехода российского рынка акций в восходящий тренд по-прежнему нет, и вряд ли он возникнет до появления проблесков урегулирования украинского кризиса», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин.

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