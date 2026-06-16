Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом 5 16.06.2026, 23:46

Она состоится завтра.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может провести еще одну встречу с американским лидером Дональдом Трампом 17 июня. Его слова приводит РБК-Украина.

Глава государства сообщил, что украинская команда встретится с американской командой в течение суток. Он также отметил, что необходимо провести множество технических встреч, в том числе с представителями Великобритании.

«Я думаю, завтра еще встретимся с президентом [Дональдом Трампом] отдельно», — заявил Зеленский.

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