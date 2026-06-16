закрыть
17 июня 2026, среда, 0:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

5
  • 16.06.2026, 23:46
Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

Она состоится завтра.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может провести еще одну встречу с американским лидером Дональдом Трампом 17 июня. Его слова приводит РБК-Украина.

Глава государства сообщил, что украинская команда встретится с американской командой в течение суток. Он также отметил, что необходимо провести множество технических встреч, в том числе с представителями Великобритании.

«Я думаю, завтра еще встретимся с президентом [Дональдом Трампом] отдельно», — заявил Зеленский.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер