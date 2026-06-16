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Мерц на саммите G7 подарил Трампу футболку сборной Германии

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  • 16.06.2026, 22:06
Мерц на саммите G7 подарил Трампу футболку сборной Германии
Фото: New York Post

С номером 47 и фамилией президента США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 («Большая семерка») подарил президенту США Дональду Трампу футболку немецкой сборной. Об этом сообщает New York Post.

Перед началом встречи лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц подарил Трампу белую футболку сборной Германии, на которой нанесена фамилия президента США и номер 47 (Трамп является 47-м президентом США. — Прим.).

В воскресенье Трампу исполнилось 80 лет.

В эти дни в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу, в котором в том числе выступает сборная Германии.

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