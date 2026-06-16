Певца-путиниста Газманова обвинили в уклонении от уплаты налогов 4 16.06.2026, 21:37

2,816

Ранее он выступал перед лукашенковскими силовиками.

Бывшие сотрудники российского певца Олега Газманова обвинили его в использовании схем по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Такие заявления прозвучали в суде по делу бывшего директора артиста Дмитрия Царенко, сообщает «Агентство».

Царенко обвиняют в мошенничестве при организации концертов Газманова. По версии следствия, он получал оплату за выступления через собственное ИП в обход компании певца и присвоил около 15 млн российских рублей (примерно 210 тысяч долларов).

Сам Газманов в суде утверждал, что не знал о «схемах» Царенко и заявлял, что «у него не было времени вникать в финансовые вопросы и все проверять из-за активной концертной деятельности».

Однако бывший администратор артиста Андрей Ковалев, выступивший в суде свидетелем защиты, заявил, что такая схема существовала с ведома самого Газманова, которого он назвал «чемпионом мира по экономности». По его словам, ИП Царенко использовалось для обналичивания средств и снижения налоговой нагрузки.

«ИП Царенко создавалось для обналичивания и для уклонения от налогов, то есть для нелегальной деятельности. Он не мог ни себя, ни своих родственников подставить под это, а Царенко не жалко», — сообщил в суде Ковалев.

По его словам, артист обещал, что «все будет нормально» и «все так делают».

Он также рассказал, что неоднократно получал наличные деньги за выступления певца. Среди прочего Ковалев вспомнил новогодний корпоратив 2014 года, за который, по его словам, Газманову передали 60 тысяч долларов наличными. Заказчиком мероприятия якобы выступал тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Сам Дмитрий Царенко утверждает, что действовал по указанию певца. Кроме того, он подал к Газманову встречный иск на 44 млн российских рублей (около 620 тысяч долларов), заявив, что эти деньги были перечислены артисту.

Это уже второй судебный процесс, связанный с финансовой деятельностью окружения Газманова. В 2025 году Царенко был признан виновным по другому делу о мошенничестве и получил четыре года колонии.

Напомним, Олег Газманов — ярый сторонник российского вторжения в Украину. Не первый год находится под санкциями. По заявлению ЕС, он оправдывал агрессивную войну России против Украины, распространял ложные утверждения об угрозе со стороны НАТО против России и предполагаемой неизбежности более масштабной войны в случае бездействия с российской стороны, а также публично поддержавших политику президента Путина в отношении Украины и незаконную аннексию Крыма и Севастополя в 2014 году.

При этом певец активно выступает в Беларуси. Например, в мае 2026 года он был хедлайнером концерта ко Дню Победы у Дворца спорта в Минске. А в 2022 году его пригласили на турслет МВД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com