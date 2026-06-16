Украинские десантники сорвали один из самых масштабных штурмов россиян 16.06.2026, 22:54

Видеофакт.

Военнослужащие ББПС «АПАЧИ» совместно с смежными подразделениями 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады сорвали один из самых масштабных штурмов российских войск на Славянском направлении за последнее время.

Противник одновременно выдвинул две штурмовые группы по разным маршрутам.

Одна двигалась со стороны Платоновки в направлении Закитного, другая — из Сиверска в сторону Кривой Луки.

Для проведения атаки оккупанты задействовали 28 мотоциклов, до 50 человек личного состава, танк, 3 боевые машины пехоты и 5 автомобилей.

Несмотря на значительное количество техники и личного состава, ни одна из штурмовых групп не смогла добраться даже до первой линии украинской обороны.

Благодаря работе операторов беспилотных систем и слаженному взаимодействию подразделений наступление противника было сорвано еще на подходах к позициям Сил обороны.

Ставка противника на массированное применение техники и живой силы не дала результата из-за эффективной работы украинских дронаров и координации действий между подразделениями.

Кадры отражения российского штурма обнародовали военнослужащие ББПС «АПАЧИ».

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