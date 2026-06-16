В Хмельницкой области разбился Су-24М

В Хмельницкой области разбился Су-24М3
- 16.06.2026, 22:01
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Оба пилота погибли.
В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М. Экипаж самолета погиб, сообщили в Воздушных силах во вторник, 16 июня.
Бомбардировщик принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ. Экипаж самолета — майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко — выполнял боевую задачу.
В результате катастрофы оба военнослужащих погибли. На месте падения работают спасатели и правоохранители. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.
Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.
«Выражаем искренние соболезнования, они защищали нашу страну до последнего вздоха», — говорится в сообщении.