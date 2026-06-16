В Хмельницкой области разбился Су-24М 3 16.06.2026, 22:01

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Оба пилота погибли.

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М. Экипаж самолета погиб, сообщили в Воздушных силах во вторник, 16 июня.

Бомбардировщик принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ. Экипаж самолета — майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко — выполнял боевую задачу.

В результате катастрофы оба военнослужащих погибли. На месте падения работают спасатели и правоохранители. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

«Выражаем искренние соболезнования, они защищали нашу страну до последнего вздоха», — говорится в сообщении.

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