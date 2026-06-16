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Сколько денег белорусы в среднем тратят в магазинах за один день

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  • 16.06.2026, 21:52
  • 1,070
Сколько денег белорусы в среднем тратят в магазинах за один день

Данные Белстата.

Белорусы в январе-мае этого года в среднем тратили в магазинах, торговых центрах и на рынках 32,5 рубля каждый день. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года эта сумма составляла 29,9 рубля. Это следует из данных Белстата. И если розничная торговля демонстрирует рост, то оптовая — минус.

Розничный товарооборот в январе-мае составил 42,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом оптовая торговля за пять месяцев этого года продемонстрировала падение — на 0,6% к аналогичному периоду 2025-го.

В общественном питании в январе-мае был рост — на 0,5%.

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