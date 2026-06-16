«Роснефть», «Башнефть» и ТНК прекратили разливать бензин в канистры по всей России 1 16.06.2026, 21:15

Топливный кризис обостряется.

Автозаправочные станции «Роснефти», а также «Башнефти» и ТНК (входят в структуру «Роснефти») запретили продажу бензина в канистры во всех регионах России. Как пишет «Вёрстка», операторы горячей линии объяснили это «повышенным сезонным спросом».

«Заправка только в бак транспортного средства. Это касается всех АЗС сети, „Роснефть“, „Башнефть“ и ТНК. Данная информация предоставляется для всех клиентов России. Ограничения являются временными», — сообщил один из операторов. При этом он подчеркнул, что условия могут меняться, и советовал уточнять информацию на самих заправках. Другой оператор добавил, что «как правило» на АЗС сети действует лимит в 90 литров на автомобиль.

Из-за топливного кризиса АЗС во многих регионах вводят различные ограничения: лимиты на количество литров, запрет на наполнение канистр, выдачу талонов на покупку. Некоторые меры становятся федеральными.

Так, «Татнефть» ввела лимит на продажу бензина и дизеля на всех своих заправках. Причиной ограничений стали удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В ночь на 12 июня дроны ВСУ атаковали НПЗ «Танеко» в Нижнекамске — крупнейшее предприятие «Татнефти», после чего завод полностью остановил переработку нефти, писал «Коммерсантъ». Ограничения на заправках «Татнефти» распространились на Татарстан, Удмуртию, Москву, Петербург, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Воронежскую, Самарскую и другие области.

По оценке издания «7×7», к 10 июня с дефицитом топлива столкнулись не менее 25 российских регионов (без учета оккупированных территорий Украины). С учётом шести захваченных украинских регионов — Крыма, Севастополя, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — число проблемных субъектов достигало 31.

Тем временем правительство разрешило отдельным НПЗ поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от стандарта «Евро-5» по содержанию серы, пишет «Коммерсантъ». Фактически допускается топливо стандарта «Евро-3» — с содержанием серы до 350 миллиграммов на килограмм против 10 в «Евро-5». Как предупредил управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, использование такого топлива повысит износ двигателей, выхлопной системы и катализаторов. Однако, как отмечают источники «Ъ», даже это не решает проблему дефицита.

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