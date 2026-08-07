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Зеленский впервые прибыл в Сербию

  • 7.08.2026, 19:32
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Зеленский впервые прибыл в Сербию

Сильный удар по позициям Кремля на Балканах.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Сербию.

Об этом сообщает ТСН.

Ранее Белград сообщил, что президент Украины впервые за время полномасштабной войны и за весь срок своего пребывания в должности посетит Сербию. Визит, о возможности которого говорили уже давно, стал первой поездкой Зеленского в Сербию с начала полномасштабной войны и в целом за время его пребывания на посту президента.

Известно, что в ходе визита Зеленский встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

В июле Александр Вучич приезжал в Киев вместе с другими лидерами на саммит «Юго-Восточная Европа – Украина».

Вучич заявил, что «не полностью» удовлетворен тем, как Сербия помогла Украине. При этом он вновь не подписал совместную декларацию саммита о продолжении политической, военной, финансовой поддержки Украины, сотрудничества в сфере безопасности и усилении давления на Россию.

СМИ уже окрестили визит Зеленского «сильным ударом по позициям Кремля на Балканах».

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