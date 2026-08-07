Лукашенко выступил против хамона 21 7.08.2026, 19:04

13,120

Правитель раскритиковал Топузидиса.

Лукашенко вновь раскритиковал торговые сети, обвинив их в недостаточном внимании к продаже белорусских товаров и пригрозив проверками. Соответствующие заявления он сделал на совещании в Вилейском районе, где присутствовал владелец сети «Корона» Павел Топузидис.

По словам Лукашенко, жители сельской местности не нуждаются в импортных деликатесах, а ожидают от магазинов базового набора свежих продуктов отечественного производства.

«Людям не нужен испанский хамон. Им нужны обычное мясо, молочные продукты и нормальный хлеб. Белорусское — то, что мы производим, — должно быть. И точка!» — заявил он.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сообщил, что за последний год торговые сети и производители заключили около тысячи соглашений, призванных увеличить долю белорусской продукции на полках магазинов.

Однако, по информации Комитета государственного контроля, многие ретейлеры выполнили эти договоренности лишь формально, сохранив значительный ассортимент импортных товаров.

В ответ Лукашенко поручил своей администрации и Комитету госконтроля провести проверку торговых сетей, дав понять, что в случае выявления нарушений последуют меры.

«Это должен быть последний разговор. Предупреждаю вас всех и руководителей сетей», — заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com