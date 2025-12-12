Олигарх Топузидис попал в опалу 1 12.12.2025, 14:39

1,282

Павел Топузидис

Его исключили из Совета по развитию предпринимательства.

В обновленном и расширенном с 24 до 27 членов Совете по развитию предпринимательства, который возглавил вернувшийся в него в должности премьер-министра Александр Турчин, не нашлось места совладельцу «Короны» и «Табак-Инвеста», олигарху Павлу Топузидису, заметил сайт «Белорусы и рынок».

В предыдущем составе, который под себя собирал тоже ушедший Николай Снопков, Топузидис был его заместителем.

У Турчина заместителем стал председатель правления Банка развития РБ Сергей Столярчук.

Александр Турчин уже возглавлял Совет по развитию предпринимательства – в конце 2010-х годов. Тогда он был руководителем аппарата Совмина.

Вернулся также в эту структуру основатель стекольной компании «Куво» Владимир Кульбенков. Впервые в совет он входил в конце 2000-х.

Новичками стали Валентин Пикуль («Компо»), Сергей Подгайский («Энергокомплект»), Игорь Рышкевич («Липласт-Спб»), Андрей Сидоров («Витстройтехмаш») и председатель правления «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк.

Кроме Павла Топузидиса нет больше в совете экс-депутата и совладельца компании «Хенкель-Баутехник» Сергея Новицкого.

Еще одно место было вакантным после того, как этим летом скончался владелец витебской компании «Альянспласт» Николай Силинов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что из продажи пропадают сигареты компании бизнесмена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com