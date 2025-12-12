Олигарх Топузидис попал в опалу

Олигарх Топузидис попал в опалу1
- 12.12.2025, 14:39
Его исключили из Совета по развитию предпринимательства.
В обновленном и расширенном с 24 до 27 членов Совете по развитию предпринимательства, который возглавил вернувшийся в него в должности премьер-министра Александр Турчин, не нашлось места совладельцу «Короны» и «Табак-Инвеста», олигарху Павлу Топузидису, заметил сайт «Белорусы и рынок».
В предыдущем составе, который под себя собирал тоже ушедший Николай Снопков, Топузидис был его заместителем.
У Турчина заместителем стал председатель правления Банка развития РБ Сергей Столярчук.
Александр Турчин уже возглавлял Совет по развитию предпринимательства – в конце 2010-х годов. Тогда он был руководителем аппарата Совмина.
Вернулся также в эту структуру основатель стекольной компании «Куво» Владимир Кульбенков. Впервые в совет он входил в конце 2000-х.
Новичками стали Валентин Пикуль («Компо»), Сергей Подгайский («Энергокомплект»), Игорь Рышкевич («Липласт-Спб»), Андрей Сидоров («Витстройтехмаш») и председатель правления «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк.
Кроме Павла Топузидиса нет больше в совете экс-депутата и совладельца компании «Хенкель-Баутехник» Сергея Новицкого.
Еще одно место было вакантным после того, как этим летом скончался владелец витебской компании «Альянспласт» Николай Силинов.
