Олигарх Топузидис попал в опалу

1
  • 12.12.2025, 14:39
  • 1,282
Олигарх Топузидис попал в опалу
Павел Топузидис

Его исключили из Совета по развитию предпринимательства.

В обновленном и расширенном с 24 до 27 членов Совете по развитию предпринимательства, который возглавил вернувшийся в него в должности премьер-министра Александр Турчин, не нашлось места совладельцу «Короны» и «Табак-Инвеста», олигарху Павлу Топузидису, заметил сайт «Белорусы и рынок».

В предыдущем составе, который под себя собирал тоже ушедший Николай Снопков, Топузидис был его заместителем.

У Турчина заместителем стал председатель правления Банка развития РБ Сергей Столярчук.

Александр Турчин уже возглавлял Совет по развитию предпринимательства – в конце 2010-х годов. Тогда он был руководителем аппарата Совмина.

Вернулся также в эту структуру основатель стекольной компании «Куво» Владимир Кульбенков. Впервые в совет он входил в конце 2000-х.

Новичками стали Валентин Пикуль («Компо»), Сергей Подгайский («Энергокомплект»), Игорь Рышкевич («Липласт-Спб»), Андрей Сидоров («Витстройтехмаш») и председатель правления «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк.

Кроме Павла Топузидиса нет больше в совете экс-депутата и совладельца компании «Хенкель-Баутехник» Сергея Новицкого.

Еще одно место было вакантным после того, как этим летом скончался владелец витебской компании «Альянспласт» Николай Силинов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что из продажи пропадают сигареты компании бизнесмена.

