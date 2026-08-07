Payoneer отключает переводы на банковские счета в Беларусь 7.08.2026, 20:40

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Ограничения затронут все способы использования сервиса.

Международный платёжный сервис Payoneer с 1 сентября 2026 года полностью прекращает переводы на счета в белорусских банках и останавливает регистрацию новых пользователей из Беларуси. Об этом клиентов предупредил крупный маркетплейс для геймеров G2G.com, разместивший соответствующее уведомление платёжной системы.

Ограничения затронут все способы использования сервиса — личный аккаунт Payoneer, карту Payoneer и прямые банковские переводы. В сообщении компании говорится, что пользователям, которые сейчас получают выплаты на счёт в белорусском банке, необходимо до 31 августа 2026 года указать реквизиты счёта, открытого за пределами Беларуси, — иначе получать платежи через сервис они больше не смогут.

Это не первое ужесточение условий для белорусских клиентов. Ещё в ноябре 2025 года Payoneer сообщила об отказе от обслуживания долларовых счетов в белорусских банках, объяснив решение стремлением избежать проблем с проведением транзакций. Тогда пользователям предложили перейти на счета в евро. Ограничения были связаны в том числе с тем, что часть белорусских банков находится под западными санкциями и сервис прекратил с ними сотрудничество. Ранее компания уже закрыла возможность регистрации новых аккаунтов для жителей Беларуси, сохранив её лишь для беларусов с легальным статусом проживания в странах ЕС и других государствах.

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