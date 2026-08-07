Ученые: Сохранение прямой осанки незаметно улучшает настроение 7.08.2026, 21:04

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Людям с сидячей работой лучше не застывать в позе вопросительного знака.

Исследователей давно интересует вопрос: насколько положение тела влияет на наши мысли, эмоции и поведение? Специалисты из Канады захотели внести свой вклад в изучение этой темы и придумали эксперимент, сообщает «Нож».

В нём участвовали 200 добровольцев из Университета Макгилла. Все испытуемые должны были решать тесты. Сперва они делали это, сидя за компьютером, затем переместились к планшетам.

Участники из первой группы выполняли задания на устройстве, прикреплённом к подставке, — людям приходилось держать осанку. Добровольцы из второй группы работали с планшетом, который лежал на низком столе, и были вынуждены сутулиться.

В финальной части эксперимента испытуемые сыграли в игру с виртуальным воздушным шариком. По задумке учёных, игроки получали наиболее весомые награды, когда их шарик был надут до предела. При этом люди могли бы потерять все призы, если бы игровой объект лопнул.

Согласно результатам эксперимента, сохранение прямой осанки помогает охотнее идти на оправданный риск. Кроме того, участники, которым не приходилось сутулиться, чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя.

По данным учёных, положительный эффект от позы с прямой осанкой был не очень значительным, но всё же заметным. Авторы уверены, что маленькие изменения в рабочем пространстве могут постепенно улучшать самочувствие человека.

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