Суд США остановил строительство бального зала Трампа 14 7.08.2026, 20:32

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Президенту напомнили, что «Белый дом — не его собственность».

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия 7 августа поддержал решение нижестоящей инстанции, запретив продолжать наземные работы по возведению бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов. Решение было принято голосами двух судей против одного и оставляет в силе предварительный судебный запрет, вынесенный ранее окружным судьей Ричардом Леоном, сообщает Reuters.

Иск подала организация National Trust for Historic Preservation после того, как администрация снесла историческое Восточное крыло и начала строительство зала площадью около 8360 кв. метров без согласия Конгресса.

Судьи подчеркнули, что вопрос о том, строить ли масштабный бальный зал, должен решать Конгресс, а не исполнительная власть в одностороннем порядке. Большинство коллегии также отметило, что американская история не знает случаев, когда президент самостоятельно, на частные средства, сносил бы значительную часть Белого дома, построенную с одобрения Конгресса и на деньги налогоплательщиков.

Судья Патрисия Миллетт и судья Брэдли Гарсиа, составившие большинство, напомнили о статусе главы государства как временного пользователя резиденции, а не её собственника. Особое мнение высказала судья Неоми Рао, назначенная Дональдом Трампом: она сочла, что у истца нет права подавать такой иск, и указала на риски для безопасности из-за незавершённой стройки.

Юрист Минюста Яаков Рот на слушаниях 5 июня настаивал, что суды не вправе оценивать частно финансируемый проект, а снесённое крыло якобы делало резиденцию уязвимой. Эти доводы суд не принял.

Решение приостановлено на 14 дней — этого времени администрации хватит, чтобы обратиться в Верховный суд. Трамп уже заявил в соцсетях, что немедленно подаст такую апелляцию, назвав вердикт «чудовищным» и «политически мотивированным», а стройку — вопросом национальной безопасности.

Ниже уровня земли, включая работы, связанные с безопасностью, строительство продолжится — запрет касается только надземной части проекта.

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