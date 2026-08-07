Die Welt: Кремль этого боится 7.08.2026, 19:51

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Россию ждет волна банкротств.

Украинские удары по объектам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries спровоцировали серьёзный сбой в работе его логистической сети, что уже отражается на продавцах и пунктах выдачи заказов. Как сообщает немецкое издание Die Welt, с 18 июля под атаки попали порядка 20 объектов компании.

Изучение спутниковых снимков показывает, что примерно пятая часть складских мощностей Wildberries получила повреждения или была уничтожена. Масштаб последствий оказался настолько значительным, что ситуацию начали обсуждать на высшем уровне власти в России — по имеющимся данным, там рассматривают варианты поддержки самой компании и пострадавших продавцов.

Пункты выдачи теряют половину оборота

Сбои в поставках уже напрямую бьют по тысячам предпринимателей, чей бизнес завязан на инфраструктуре Wildberries. Владелец одного из московских пунктов выдачи Василий Климов рассказал изданию, что продажи за месяц просели примерно наполовину из-за практически полного отсутствия поставок.

По его словам, если раньше пункт ежедневно принимал около 400 посылок, то сейчас их число упало примерно до 150, а во время посещения журналистов в один из вторников поставок не было вообще. Из-за резкого падения оборота предприниматель сообщил, что рассматривает продажу своего бизнеса, объяснив это нехваткой финансовой подушки для дальнейшей работы.

Проблема касается не только отдельных точек: по данным самого Wildberries, около 95% заказов клиенты получают именно через пункты выдачи, поэтому повреждение складов сказывается на всей сети компании и на продавцах в целом.

Риск волны банкротств

Последствия для российского бизнеса могут оказаться шире, чем проблемы одного маркетплейса. Центробанк России, по имеющимся данным, отслеживает, как перебои в работе Wildberries могут отразиться на инфляции.

В конце июля Сбербанк заявил о возможном увеличении резервов на случай кредитных потерь — из-за того, что удары беспилотников нанесли ущерб интернет-торговле и продавцам. Как сообщается, около 300 компаний уже пытаются добиться реструктуризации своих кредитов.

В Кремле, по данным источников, опасаются дальнейшего ухудшения ситуации: у бизнеса недостаточно ресурсов, чтобы поддержать пострадавших продавцов, а необходимый объём помощи оценивается в сотни миллиардов рублей. Один из источников охарактеризовал ожидаемые последствия как серьёзный удар по экономике, отметив, что впереди возможна волна банкротств.

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