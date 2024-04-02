Из продажи пропадают сигареты компании бизнесмена - «кошелька» Лукашенко 1 2.04.2024, 17:32

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Он попал в опалу?

Белорусы сообщают о том, что столкнулись с тем, что в последнее время проблематично купить сигареты многих марок, которые выпускает «Табак-инвест». Журналист «Зеркала» как физлицо спросил на складах завода, куда подевались табачные изделия и стоит ли их ждать. Похоже, что по производству ударили санкции США.

Читатели сообщили, что около месяца назад заметили, что сигарет в магазинах становится все меньше, даже «Короны» — собственной марки «Табак-инвест». Люди отметили, что сперва начали исчезать какие-то определенные вкусы, а потом некоторые марки сигарет пропали полностью. Например, сейчас сложно найти Winston (размера стандарт и компакт, в том числе с капсулами), Camel (стандарт, компакт и суперкомпакт), частично исчезли некоторые марки Sobranie и Richmond.

При этом «Табак-инвест» не повышал в этом году цены на Sobranie, Winston, а на Camel — только на четыре вида. Стоимость Richmond поднимали только в январе.

В филиале «Табак-инвест» в Барановичах сообщили, что фабрика перестала выпускать многие марки сигарет.

— Попали под американские санкции, и после Нового года некоторые сигареты не производятся. Мы не можем эти бренды реализовывать нигде в Беларуси, — ответила работница предприятия.

Девушка сообщила, что в апреле поставок исчезнувших сигарет ждать не стоит. Может быть, что-то из старого ассортимента будет в мае, но это не точно, да и какие конкретно марки — неизвестно.

— У нас на складе остались какие-то считаные позиции, это простые сигареты. Остатки некоторых видов сигарет надо искать в разных местах, может, в Минске что-то еще есть. Но у нас нет данных, где что осталось, это закрытая информация каждого магазина, нам бы и самим хотелось это знать.

В филиале табачной фабрики в Могилеве подтвердили, что некоторых сигарет у них нет. Например, Richmond и Sobranie найти в торговле будет проблематично. Все дело в санкциях, поэтому с этими изделиями «временно можно попрощаться». На сколько может затянуться эта пауза, на складе прогнозировать не взялись.

Зато сотрудница заверила, что сигареты «Корона» не исчезали. Она предположила, что если покупатели не могут купить эту марку, то, возможно, дело в конкретных магазинах.

— «Корону» мы производим, с ней нет перебоев. Но некоторые магазины не берут эти сигареты, например «Евроопт», — отметила девушка.

Сейчас на сайте завода «Табак-инвест» сообщается о производстве лишь двух видов сигарет с фильтром собственной марки: «Корона» и «Форт». Нигде не упоминается о производстве других марок или о том, почему их убрали из ассортимента производимой продукции.

При просмотре сайта производителя сигарет через веб-архив выясняется, что еще в конце ноября прошлого года предприятие информировало, что, кроме своих марок, по заказу японской компании Japan Tobacco International (JTI), у которой головной офис находится в Женеве, они выпускали сигареты марок Winston, Camel, Sobranie, LD и Richmond.

Отметим, что еще в начале ноября прошлого года JTI намерена продолжить работу на российском рынке, несмотря на войну в Украине, но тогда не было известно, будет ли компания продолжать работать с «Табак-инвест».

Напомним, в начале декабря прошлого года в санкционный список США попала группа компаний «Табак-инвест», принадлежащая бизнесменам Павлу Топузидису и Виктору Петровичу. Компании занимались производством сигарет, торговлей, включая импорт, а также гостиничным бизнесом.

Павла Топузидиса называют одним из бизнесменов, приближенных к Лукашенко. До попадания в черный список США он был под санкциями Канады.