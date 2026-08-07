«За всю жизнь такой бури у нас не было никогда» 4 7.08.2026, 18:44

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Деревья в Беларуси ломались, как спички.

Белоруска под ником family_lyx_ рассказала о последствиях урагана.

«За всю жизнь такой бури у нас в деревне не было никогда, — пишет она. — Деревья на трассе ломались, нет парника, нет деревьев, все яблоки на земле, что-то с корнем. Вся голубика пошла по одному месту, нет крыши. От маминых помидоров остались лишь дудки. На кладбище повалены деревья.

В Минске у нас просто гром гроза была, а у родителей вот так, у кого—то беседка разобрана по частям, у кого-то батут улетел просто на улицу. Трасса вся в деревьях, поезда из-за этого задерживалась на два часа».

Пользователи соцсети также поделились своими впечатлениями. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У нас все распахивают под поля, особенного луга вдоль речек. В итоге, нет села, корни деревьев не удерживают воду, реки мелеют. Из—за этого климат становится резким, с перепадами температур.

— Сочувствую очень и понимаю, проходили. И крыша летала, и тачки, и ведра, и шифер — не долетел до машины соседей. И я в 3 часа ночи в ночнушке пытаюсь закрыть двери теплицы, и не могу, ветер не даёт. И градом било огород, стоишь и плачешь, на это глядя. Все наладится постепенно, с таким климатом придётся учиться жить. Крепить надёжно краевые части кровли, ставить опоры теплицы на бетон, не оставлять ничего летающего во дворе. Не высаживать высокие деревья на участке.

— У нас в прошлом году буря не дошла до нашего участка буквально 200 метров, я за 15 минут до нее успела с работы прибежать. А так — ужас, бетонные столбы поломало как спички, деревья как траву положил, парники поулетали у людей.

— У меня порвало крыши, поваляло деревья и повредило три машины и трактор. Сильно дуло, а у меня крайний дом аккурат как клин против урагана.

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