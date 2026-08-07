Ученые рассказали, почему еда становится вкуснее на следующий день после приготовления 9 7.08.2026, 18:23

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Секрет раскрыт.

Университета Дикина (Австралия) нашли возможное объяснение этого феномена в своём свежем исследовании, пишет «Нож».

В прошлом Рассел Кист, ведущий автор исследование, работал шеф-поваром. Его всегда интересовало, почему люди часто называют вчерашние блюда самыми вкусными.

Чтобы разобраться в этом вопросе, Кист и его коллеги сперва провели опрос. Они попросили взрослых австралийцев выбрать 4 блюда из 25 популярных позиций. Людей спрашивали, какие угощения, на их взгляд, станут ещё лучше на следующий день.

Далее команда провела дегустационный эксперимент при участии 65 добровольцев. Взрослые люди вслепую пробовали лазанью с говядиной, курицу в сливочно-томатном соусе, яблочный крамбл и дал. Последняя позиция — это блюдо индийской кухни, которое готовят из чечевицы, маша, нута, гороха и фасоли.

«Мы использовали одни и те же рецепты, идентичные партии ингредиентов, одинаковые способы приготовления, одного и того же специалиста по исследованиям, контролировали температурные условия в холодильнике и при разогреве, использовали рандомизированные трехзначные коды и слепой сенсорный анализ», — уточнил Рассел Кист.

Если верить результатам эксперимента, респонденты чаще всего угадывали степень свежести дала: более 80 % респондентов отличили только что приготовленное индийское блюдо от вчерашнего. Второе место заняла курица в сливочно-томатном соусе и яблочный крамбл, третье — лазанья.

Что любопытно, около 64 % добровольцев признались, что курица в сливочно-томатном соусе, приготовленная накануне, была вкуснее свежей. В случае с тремя другими продуктами предпочтения разделились поровну.

По мнению исследователей, обычно еда на становится лучше на следующий день, просто некоторым людям больше нравятся вкусовые свойства блюд, впитавших соусы и специи. Так, чаще всего такие гурманы предпочитают вчерашние «сложные, влажные продукты с соусом, в которых присутствуют жиры, приправы, крахмалы и белки».

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