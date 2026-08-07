Американского героя пропаганды выгоняют из России 14 7.08.2026, 18:20

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Джастас Уолкер

Фото: TV-MEDIA

Вместе с семьей.

Джастас Уолкер, живущий в Алтайском крае фермер и блогер, известный как «Веселый молочник», сообщил, что власти предписали ему вместе с семьей покинуть Россию, и попросил свою аудиторию «молиться» за него. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале Уолкера. «Тут позвонили… и сказали, что нашу семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок, мы находимся в шоковом состоянии. Пойдем в понедельник, увидим постановление, что случилось», — сообщил фермер, имеющий американские корни. По словам Уолкера, если подтвердится, что речь идет о выдворении из РФ и аннулировании ВНЖ, его семье придется за несколько дней собрать все вещи и покинуть страну, заметил сайт The Moscow Times.

Фермер также отметил, что есть возможность обжаловать это решение властей. Однако, если все же придется уезжать, то на все расходы необходимо 900 тысяч рублей, а средства уже вложены в хозяйство. «Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться. Пожалуйста, поддержите нас вашими молитвами, чтобы господь разрешил этот вопрос», — заявил Уолкер. В марте «веселый молочник» публично обвинял Минсельхоз РФ в уничтожении агробизнеса и заявлял, что после переезда в Алтайский край в 2016 году он постоянно сталкивается «с угрозами, запретами и бюрократическим давлением». По его мнению, ведомство пыталось сделать так, чтобы «мы просто исчезли, чтобы не занимались своим делом».

Он также называл действия властей «зачастую неадекватными» и приводил в пример требование о вакцинации всего поголовья скота, несмотря на массовый падеж животных из-за прошлых прививок. «Это даже не просто орган регулирования. Складывается ощущение, что это система, цель которой — закрыть тебя», — заявлял фермер.

Уолкер стал известен после разошедшегося на интернет-мемы интервью телеканалу «Россия 1» от 2014 года. В сюжете он комментировал продовольственное эмбарго, которое Москва ввела в ответ на международные санкции из-за аннексии Крыма. Тогда фермер сказал, что ранее покупатели спрашивали, зачем им его продукция, если есть импортная, и порадовался, что теперь такие вопросы отпадут, «потому что его не будет, вашего итальянского сыра!» После этого фермер заливается громким смехом.

Уолкер родился в США в 1982 году и в первый раз приехал в РФ в 1994-м вместе с родителями — протестантскими миссионерами. Семья вернулась в США в 2000 году, и вскоре он снова прибыл в Россию, а впоследствии занялся сельским хозяйством. Российские госСМИ представляют Уолкера как американца, который предпочел Штатам Россию и смог добиться успеха в фермерстве в российских условиях.

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