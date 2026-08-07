Кремль начал специальную финансовую операцию 13 Юрий Федоренко

7.08.2026, 18:10

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Это предложение, от которого не могут отказаться.

Служба внешней разведки Украины констатирует: Кремль изыскивает новые способы финансирования войны. Один из них — изъятие денег из банковской системы в обмен на «фантики», то есть облигации.

Недавно именно с этой целью Минфин РФ зарегистрировал два выпуска таких облигаций: на 6,4 млрд долларов с погашением в 2037 году и на 12,8 млрд долларов — в 2042-м. Правительство будет «навязывать» эти бумаги государственным банкам. Формально это будет выглядеть как размещение облигаций федерального займа. Фактически же это предложение, от которого госбанки не могут отказаться, поскольку не являются независимыми рыночными игроками.

Государство-агрессор больше не может продавать свои облигации на рыночных условиях — их никто не покупает. В конце июля Минфин на неопределенный срок приостановил аукционы по размещению госдолга (то есть продажу облигаций на рыночных условиях) после того, как четыре размещения подряд закончились провалом. Единственный относительно успешный аукцион позволил привлечь лишь 9 млрд рублей при квартальном плане в 1,5 трлн.

По данным информационного агентства Bloomberg, расходы на войну в этом году превысят запланированные на 4–5 трлн рублей (около 64 млрд долларов), причем примерно половину этой суммы Минфин намерен покрыть за счет новых заимствований. Однако очевидно, что даже после всех запланированных махинаций Кремлю все равно не хватит денег, поскольку дефицит федерального бюджета постоянно растет.

Следующим шагом, очевидно, станет либо открытая эмиссия денег, либо какая-то форма экспроприации средств населения. В экономическом блоке правительства РФ уже прорабатывают различные варианты «специальных финансовых операций» против собственных граждан. Один из них — изъятие банковских вкладов с принудительным обменом на те самые облигации с погашением в 2042 году или даже без установленного срока погашения.

Это логическое продолжение уже описанной схемы: сначала государство забирает у банковского сектора «живые» деньги, подсовывая взамен «фантики», а затем банк передает эти «фантики» дальше по цепочке — конечному «потребителю». Вполне вероятно, что будет установлен минимальный порог депозитов, при превышении которого средства будут принудительно конвертироваться в облигации.

Нечто подобное уже практиковалось в свое время в СССР. При Сталине часть зарплаты (до 25–30%) выплачивали не «живыми» деньгами, а государственными облигациями. Значительная часть «счастливых» владельцев этих бумаг так и не дожила до выплат. Дело в том, что сроки погашения постоянно переносились, а в 1957 году государство официально отложило выплату основной суммы долга по старым облигациям еще на двадцать лет.

Население на болотах, конечно, не читает аналитику Службы внешней разведки Украины или отчеты западных аналитических центров. Однако неладное оно чувствует, как говорится, «пятой точкой». Возможно, определенную роль здесь играет историческая память.

Только в июле россияне перевели в наличные 600 млрд рублей (около 7,4 млрд долларов), а всего с начала года из банковской системы РФ в наличный оборот ушло около 2 трлн рублей (примерно 24,5 млрд долларов). Это исторический годовой рекорд, приведший к значительному дефициту ликвидности в банковской системе. Подобные процессы наблюдались в 2022 году, когда российских вкладчиков охватила паника и они выстраивались в очереди у отделений банков, чтобы забрать свои деньги. Как тогда, так и сейчас представители российского Центробанка обвиняли население в расшатывании экономической ситуации и «неразумном поведении».

На самом деле, такое поведение рационально. Интуиция обывателя с «болот» на этот раз не подводит. Экономические проблемы РФ прошли точку невозврата — дальше будет только хуже. А когда наступит срок погашения «путинских фантиков», недоимперии, вероятнее всего, уже не будет существовать.

Экономическая удавка на шее противника затягивается всё туже. Точнее, её методично затягивают Силы обороны Украины. Недоимперия обречена. История уже вынесла свой приговор. Нужно лишь время, чтобы его исполнить. Работаем. Держим строй. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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