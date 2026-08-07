Опрос: Залужный и Федоров победили бы Зеленского на выборах 13 7.08.2026, 18:38

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ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ

ФОТО: REUTERS/GLEB GARANICH

Нынешний президент Украины победил бы Порошенко.

Согласно результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, опубликованным 6 августа, в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время во второй тур вышли бы действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

В первом туре Зеленский получил бы поддержку 22,3% избирателей, а Залужный — 21,4%. Далее следуют бывший министр обороны Михаил Федоров с 13,1%, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов — 8,3% и экс-президент Петр Порошенко — 6,1%.

Согласно данным исследования, во втором туре Залужный одержал бы победу над Зеленским, набрав 66,2% голосов против 33,8% среди респондентов, определившихся с выбором и намеренных участвовать в голосовании. Аналогичный результат, по данным опроса, показали бы и Федоров или Буданов в случае выхода во второй тур против действующего президента. При этом в гипотетическом противостоянии с Петром Порошенко победу, напротив, одержал бы Зеленский.

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку получили бы условные политические блоки Валерия Залужного (19,4%) и Михаила Федорова (17,9%). Партия «Слуга народа» заняла бы третье место с результатом 12,7%, а условный блок Кирилла Буданова набрал бы 9,7%.

Отношение к кадровым решениям

Большинство участников опроса негативно оценили отставку Михаила Федорова с поста министра обороны. Полностью или скорее не поддержали это решение 62,5% респондентов, тогда как положительно к нему отнеслись 19,6%.

Более половины опрошенных считают, что протесты против отставки министра не окажут влияния на обороноспособность страны. Еще 16,6% полагают, что они способны ее усилить, а 16,3% — что, наоборот, ослабят.

В то же время большинство респондентов поддержало отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, о которой ранее сообщали СМИ на фоне его предполагаемого конфликта с Федоровым и общественных протестов.

Опрос проводился с 28 июля по 2 августа методом личных интервью (CAPI) среди 2000 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий, где не ведутся активные боевые действия. Заявленная статистическая погрешность исследования составляет ±2,6 процентного пункта.

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