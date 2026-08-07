«Лукашенко находится в чудовищном состоянии» 19 7.08.2026, 18:17

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Времени у режима все меньше.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о неутешительных итогах 6 лет для Лукашенко, заметила «Салiдарнасць».

— Мы сейчас находимся на пути неизбежной деградации и конца, — заявил Сергей Чалый. — Это такой безвозвратный путь, когда все решения, которые были приняты в 2020 году, продолжают действовать.

И свернуть куда-то с этой неизбежной клеи шансов мало. То есть Лукашенко продолжает копать себе эту нору, в которую он зарылся. Она становится все глубже и уже, он становится все толще. Назад выбраться невозможно, повернуть тоже — остается только копать дальше.

Война, конечно, сильно изменила ситуацию, но и здесь видно, что Лукашенко заложник решений, принятых в 2020 году.

Пропагандисты вынуждены сейчас объяснять военную угрозу, но делают это оригинально: смотрите, какой Лукашенко молодец, он же фактически от войны нас спас, говорят они.

От какой войны? От войны, которая могла бы быть, если бы мы тогда не выстояли. Иначе были бы удар Запада, интервенция, оккупация.

То есть происходит вытеснение настоящей войны, в которой вы участвуете, и появляется выдуманная. А дальше следует очень интересный вывод — эта угроза никуда не денется, она будет еще 5 лет нас преследовать.

Эта война стала возможной и, убежден, что Лукашенко ее приветствовал и подзуживал Путина, рассчитывая на свои какие-то выгоды. И теперь даже в войне снова работает «эффект колеи».

Россия проигрывает уже вторую кампанию, фактически, вторую войну: она проиграла блицкриг, а сейчас проигрывает войну на истощение. И Беларусь проигрывает вместе с Россией.

Сам Лукашенко живет в моменте, и такого не было 6 лет назад, когда понимает, что его временной горизонт очень короток, что он не успеет сделать чего-то длинного.

Посмотрите на совещание, посвященное академии каких-то там будущих наук или не пойми чего, что они хотят придумать для Коли.

Уверен, что это продолжение индивидуального трека для него, у него была «своя школа», «свой факультет» в ВУЗе. И вот, значит, для него сделали такую «свою академию наук».

При этом Лукашенко постоянно говорит, что длинные идеи не нужны, какой мне смысл от того, что вы когда-нибудь сделаете то, чего я не увижу при жизни.

А когда у вас временной горизонт сокращается, вы начинаете входить в стадию «а сделайте мне чудо». Все его «плодотворные идеи» сопровождаются фразой: «Если бы у нас это было, то нам бы ничего больше делать не надо было».

Это реально какая-то попытка найти волшебное решение, после которого оп — и все наши проблемы решены.

И это действительно важный фактор — ощущение того, что времени остается мало. Но на это ощущение накладывается еще один феномен.

Все проекты, которые Лукашенко делал, бесславно закончились блистательным провалом. Все, включая самые близкие сердцу, которые должны были быть показательными.

Ладно, мы не можем всю страну сделать хорошо, но хотя бы в «Александрии великой», на исторической родине агрохолдинг «Купаловское» должен был продемонстрировать, как прекрасно работают вертикальные интегрированные огромные структуры под единым государственным управлением. Однако и там все закончилось провалом.

Представьте себе психологическую ситуацию человека, который более 30 лет находится во власти, а сейчас наступил период, когда времени у тебя все меньше, ты понимаешь, что физически ограничен что-либо сделать, и все рассыпается. Это чудовищное состояние.

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