США помогут Украине улучшить ракеты для советских систем ПВО С-300 7.08.2026, 17:59

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Обновленные снаряды появятся на вооружении украинской армии уже к концу 2026 года.

США работают вместе с Украиной над улучшением боеприпасов для созданного еще в СССР зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил телеканалу PBS полковник в отставке Роберт Гамильтон. «Продолжаются совместные американо-украинские усилия, направленные на модернизацию старых ракет С-300 или на создание более современной версии, которая улучшит их возможности», — сказал Гамильтон в передаче News Hour. По его словам, обновленные снаряды появятся на вооружении украинской армии уже к концу 2026 года. Он также добавил, что улучшенные ракеты-перехватчики будут выпускаться в количестве нескольких сотен в год.

Сообщение о модернизации боеприпасов для систем С-300 появилось на фоне отказа президента США Дональд Трампа предоставлять Украине дополнительные перехватчики для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев остро нуждается в боеприпасах для защиты от российских воздушных ударов и просил Трампа передать не менее сотни ракет. Однако, по данным Financial Times, глава Белого дома отклонил просьбу, отметив, что США нужны боеприпасы для защиты объектов США на Ближнем Востоке.

Зеленский также просил предоставить Украине лицензию на производство перехватчиков Patriot. Этот вопрос он обсуждал с Трампом в начале июля на переговорах в Анкаре. Президент США сначала допустил передачу лицензии, но позже отказался от этого. «Это совершенно исключительное оружие и мы должны быть немного осторожны в том, кому выдаем лицензии. На самом деле мы не лицензируем производство вооружений», — говорил глава Белого дома.

Между тем, по словам Зеленского, поставки Украине ракет для ПВО от западных партнеров в первом полугодии 2026-го сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Защита от российской ракетной угрозы является самой важной задачей для сохранения жизней наших людей. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет — это именно такие разрушения и жертвы», — отмечал Зеленский. При этом он добавлял, что «ракеты у партнеров есть».

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