В этом году Украина произведет 10 млн дронов

В этом году Украина произведет 10 млн дронов1
- 16.06.2026, 22:27
Об этом сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2026 году планирует произвести около 10 млн дронов, а при необходимости может удвоить этот показатель. Об этом он сказал в интервью Reuters NEXT в кулуарах саммита «Большой семерки» во Франции.
Он подчеркнул, что это хорошая новость для украинской оборонной промышленности и сферы военных технологий.
Зеленский заявил, что Россия утратила инициативу почти на всех направлениях, где пыталась вести наступательные действия. На отдельных участках фронта украинские силы перехватили инициативу и добились успехов.