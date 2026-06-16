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В этом году Украина произведет 10 млн дронов

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  • 16.06.2026, 22:27
В этом году Украина произведет 10 млн дронов

Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2026 году планирует произвести около 10 млн дронов, а при необходимости может удвоить этот показатель. Об этом он сказал в интервью Reuters NEXT в кулуарах саммита «Большой семерки» во Франции.

Он подчеркнул, что это хорошая новость для украинской оборонной промышленности и сферы военных технологий.

Зеленский заявил, что Россия утратила инициативу почти на всех направлениях, где пыталась вести наступательные действия. На отдельных участках фронта украинские силы перехватили инициативу и добились успехов.

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