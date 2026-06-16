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Зеленский обсудил со Стармером санкционное давление на Россию

  • 16.06.2026, 21:09
Зеленский обсудил со Стармером санкционное давление на Россию
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины и премьер-министр Великобритании провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита G7.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита G7 во Франции, в ходе которой обсудили санкции против России.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент поблагодарил Великобританию за новые решения по поддержке Украины и санкции против российского «теневого флота», объявленные во вторник.

Зеленский рассказал Стармеру о последствиях недавних российских ударов по Украине. Лидеры также обсудили возможное участие Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате атаки России в ночь на 15 июня.

Кроме того, они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время встречи в формате G7-Украина, потенциальные направления для дальнейшего давления на Россию и шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Во вторник новые санкции против России объявила также Канада.

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