«Бензовозы все чаще отказываются выезжать» 1 16.06.2026, 15:43

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Эксперт раскрыл шокирующие последствия бензинового кризиса для России.

Украина продолжает наносить удары по российской логистике на временно оккупированных территориях. Это влечет за собой множество последствий для России. В частности, это приводит к бензиновому кризису. Все чаще отказываются выезжать бензовозы, которые маскируются под гражданские грузовики.

Руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал «24 Каналу», что водители грузовиков тоже постепенно отказываются перевозить военные грузы, хотя им за это предлагают 300 тысяч рублей. Однако они очень боятся украинских дронов.

Петр Андрющенко отметил, что обычные грузовики еще ездят. Их убеждают, что можно доехать, гражданских не атакуют. Однако сожженных фур на трассе уже очень много. А вот бензовозы отказываются, потому что вероятность того, что ты доедешь, крайне мала.

- Все обсуждали, что что-то горело в порту «Кавказ», где находится стоянка бензовозов, которые должны переправляться на Крым на пароме. Если мы попали на эту стоянку бензовозов, то россиянам конец. Они и через паром не поедут. Они будут отказываться сажать военных, – сказал он.

Маленькие бензовозы все еще движутся. Пока Украина не может остановить их на 100%. Однако у больших есть существенные проблемы. Они не могут ехать быстро, а медленно – боятся. Им постоянно говорят, что если ехать со скоростью 150 километров в час, то «проскочишь», но пока никому это не удалось.

- Еще неделю назад им давали по 100 тысяч рублей за поездку, сейчас – 300 тысяч. Но они отказываются, потому что это смертельно опасно. 300 тысяч рублей – это примерно 150 тысяч гривен. Это 3 тысячи евро в одну сторону. Но обратный путь никто не гарантирует, – пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Ударов по таким объектам очень много. Начали бить, например, по автодорожной технике, которая тянет тракторы, строящие дороги, мосты. То есть строишь дорогу двойного назначения – получаешь дрон. На объездной дороге вокруг Мариуполя трактористы отказывались работать на дорожных работах. Им повышали зарплату, но они боялись, что прилетит беспилотник. Вероятно, вскоре там никто не будет возить топливо, ремонтировать дороги и так далее.

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