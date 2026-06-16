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Jeep представил новые мощные внедорожники

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  • 16.06.2026, 16:00
Jeep представил новые мощные внедорожники
Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Фото: Stellantis

Grand Cherokee получил версии для серьезного бездорожья.

В линейку Jeep Grand Cherokee возвращаются версии Overland и Trailhawk, предназначенные для бездорожья. Внедорожники получили новый мощный турбодвигатель.

Обновленный Jeep Grand Cherokee 2027 модельного года получил внедорожные версии Trailhawk и Overland. Об этом сообщает сайт концерна Stellantis.

Jeep Grand Cherokee Overland
Фото: Stellantis

Отличить новые Jeep Grand Cherokee Trailhawk и Overland от других версий модели можно по особому переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками и буксировочными крюками. Внедорожники получили 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 329 л. с., который позволяет буксировать 2,8-тонный прицеп. Также в комплектацию входит полный привод с понижающей передачей и пневмоподвеска, которая позволяет увеличить клиренс до 290 мм.

Салон Jeep Grand Cherokee Overland отделан кожей Nappa
Фото: Stellantis

Новый Jeep Grand Cherokee Overland стал еще роскошнее и получил 21-дюймовые диски и систему помощи при спуске. Его салон отделан кожей Nappa, а комплектацию дополнили камеры кругового обзора, подогрев задних и вентиляция передних сидений.

Обе версии оснащены 329-сильным турбодвигателем
Фото: Stellantis

Jeep Grand Cherokee Trailhawk — более экстремальная версия, поэтому она оснащена 30,5-дюймовыми внедорожными шинами Goodyear Territory и дополнительной защитой днища. К тому же, сзади установили электронный задний дифференциал, добавили специальный режим для камней и отдельную внедорожную камеру.

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