Все новые автомобили в ЕС будут оснащены алкозамками
- 16.06.2026, 16:43
Подготовка к этому уже началась.
С июля 2026 года все новые автомобили, зарегистрированные в Евросоюзе, должны быть технически готовы к установке алкозамка — устройства, которое не позволяет завести машину, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Европульс».
Это не значит, что каждому водителю придется дышать в алкотестер перед каждой поездкой. Новое правило пока касается не обязательной проверки всех автомобилистов, а подготовки самой машины: в ней должен быть стандартный интерфейс, к которому при необходимости можно быстро подключить алкозамок.
Как он работает? Перед запуском двигателя водитель дышит в прибор, а система проверяет уровень алкоголя. Если он выше допустимой нормы, автомобиль остается заблокированным и не заводится.
Новое требование стало частью политики ЕС по повышению безопасности на дорогах. В современных автомобилях становится все больше систем, которые помогают контролировать движение и предупреждать водителя об опасности. Так, все новые автомобили в ЕС теперь в обязательном порядке будут сигнализировать, если водитель отвлекся от дороги.
Европа вводит эти меры в рамках долгосрочного плана Vision Zero. Его цель – приблизиться к нулевой смертности на дорогах к 2050 году. Для этого уже усложнили процедуру получения водительских прав.