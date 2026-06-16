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Московский НПЗ остановил переработку нефти

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  • 16.06.2026, 17:34
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Московский НПЗ остановил переработку нефти

После удара БПЛА и пожара.

Московский НПЗ «Газпром нефти» был аварийно остановлен и полностью прекратил переработку нефтяного сырья 16 июня из-за ‌атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последовавшего за ней пожара, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Объект на Московском НПЗ получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил во вторник утром мэр ‌Москвы Сергей Собянин в ‌своем телеграм-канале. Позже МЧС сообщило, что пожар на территории Московского НПЗ полностью ликвидирован.

По данным источников Reuters, ‌в результате падения БПЛА была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6 производительностью 21.400 ‌тонн в сутки (53% мощности НПЗ).

Московский НПЗ в ближайшие несколько дней рассчитывает возобновить переработку нефти на ‌второй из двух имеющихся первичных установок — ЕВРО+ (комбинированная установка первичной переработки нефти) производительностью 18.800 тонн в сутки. В период проведения восстановительного ремонта на АВТ-6 Московский НПЗ будет работать на пониженной мощности, сказали источники агентства.

Номинальная мощность Московского НПЗ составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. В 2024 году, по данным источников, ‌Московский НПЗ переработал 11,6 миллиона тонн ‌нефти, произвел 2,9 миллиона тонн автобензина, 3,2 миллиона тонн дизтоплива, 2 миллиона тонн мазута и ‌1,3 миллион тонн гудрона.

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