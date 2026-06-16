Лукашенко набросился на белорусских футболистов на совещании по развитию хоккея 5 16.06.2026, 18:08

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Фото: Getty Images

Диктатор заявил, что в отечественном футболе «не на что смотреть».

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по развитию хоккея, которое прошло во вторник в Минске, раскритиковал состояние белорусского футбола. Об этом сообщает издание БелТА.

«Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть. Не надо обижаться, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничуть не меньше», — заявил узурпатор.

При этом диктатор подчеркнул, что и футбол, и хоккей являются основными видами спорта. «Футбол и хоккей — это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта», — сказал Лукашенко.

Он также упомянул о недавнем товарищеском матче между сборными командами Беларуси и Буркина-Фасо. Игра 9 июня завершилась ничьей со счетом 2:2, хотя по ходу матча белорусская команда вела 2:0.

«Ну да, Буркина-Фасо — неплохая команда. Мы вроде бы 2:0 вели. А потом на финише — как обычно. О чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав (хотя не могу сказать, что они плохо начали) во главе с Гончаренко не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу», — обратил внимание узурпатор.

За всю историю независимости сборная Беларуси ни разу не пробивалась в финальную часть чемпионатов мира и Европы. В этом году команда провалила отбор на ЧМ‑2026, набрав всего два очка в шести матчах.

Проблемы есть и с интересом болельщиков. К примеру, на товарищеский матч сборной с Сирией 5 июня согнали около 14 тыс. зрителей — это лишь 41% от вместимости стадиона (33 тыс.).

В рейтинге ФИФА мужская сборная Беларуси занимает лишь 96-е место.

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