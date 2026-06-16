Минчане о «Минсктрансе»: Достали!5
- 16.06.2026, 17:55
- 1,100
Почему транспорт не ходит по расписанию?
Жители столицы жалуются на работу общественного транспорта.
«Минсктранс, достали! – пишет в Threads пользовательница пож ником markushevskayan. - Почему ваш транспорт не ходит по расписанию? Уже который раз опаздываю из-за приколов, когда тралик просто не едет в назначенное время по маршруту, на работу».
Многие пользователи согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Сейчас в летнее время к сожалению поубирали часть нужных маршрутов, а остальные увеличили интервал, плюс, да, сбой в расчётах многих приложений.
— Я так зимой 44-й троллейбус в минус 17 ждала в промежутке 17.45-18.30. По расписанию должно было пройти четыре штуки с интервалом восемь минут, но не было ни одного. Несколько раз с эти сталкивалась.
— Зимой это вообще ужас, у меня тоже такое было.
— Да, особенно утренние первые. Надо ждать 15 минут и еще не факт, что придет.