Минчане о «Минсктрансе»: Достали! 5 16.06.2026, 17:55

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Почему транспорт не ходит по расписанию?

Жители столицы жалуются на работу общественного транспорта.

«Минсктранс, достали! – пишет в Threads пользовательница пож ником markushevskayan. - Почему ваш транспорт не ходит по расписанию? Уже который раз опаздываю из-за приколов, когда тралик просто не едет в назначенное время по маршруту, на работу».

Многие пользователи согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Сейчас в летнее время к сожалению поубирали часть нужных маршрутов, а остальные увеличили интервал, плюс, да, сбой в расчётах многих приложений.

— Я так зимой 44-й троллейбус в минус 17 ждала в промежутке 17.45-18.30. По расписанию должно было пройти четыре штуки с интервалом восемь минут, но не было ни одного. Несколько раз с эти сталкивалась.

— Зимой это вообще ужас, у меня тоже такое было.

— Да, особенно утренние первые. Надо ждать 15 минут и еще не факт, что придет.

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